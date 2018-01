Mogelijk explosie bij overval Jumbo Amsterdam

Bij een gewapende overval zaterdagavond op een Jumbo-supermarkt aan de Stadhouderskade in Amsterdam is mogelijk een explosie geweest. De politie liet weten dat mensen knallen hebben gehoord, maar dat nog moet worden onderzocht wat er precies is gebeurd.

Op het moment van de overval was er nog personeel in de supermarkt. Die werknemers zijn in veiligheid gebracht. De overvaller zou zijn gevlucht.

De politie heeft de Stadhouderskade vanaf de Ferdinand Bolstraat tot aan het Rijksmuseum volledig afgezet.