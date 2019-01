Mogelijk eind volgende week schaatspret

Er kan mogelijk eind volgende week geschaatst worden op schaatsbanen in de buitenlucht. Vanaf het weekeinde wordt het kouder en gaat het ’s nachts 2 tot 8 graden vriezen, meldt Weeronline.

Voor schaatsijs moet het in de komende nachten helder blijven. Het komende weekeinde is zonnig, maar dat is volgende week minder het geval. Daardoor wordt de vorst getemperd en groeit het ijs langzaam. Met een aantal onbewolkte nachten is schaatspret volgens Weeronline aan het einde van de week waarschijnlijk. Weerplaza denkt dat liefhebbers op z’n vroegst donderdag de ijsbaan op kunnen.