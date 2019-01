Mogelijk een vermiste bij brand in Hillegom

In een kraakpand in de Stationsweg in Hillegom heeft een grote brand gewoed. De brandweer had het vuur donderdagmorgen rond half zeven onder controle. Er wordt nog een persoon vermist die op het adres van het huis stond ingeschreven.

De brandweer weet niet of de vermiste persoon in het pand aanwezig was toen de brand uitbrak. Eerdere repte de brandweer van twee vermisten, maar later bleek dat slechts een persoon zoek was.

De brand brak omstreeks 5.00 uur uit en woedde op de zolder en de eerste verdieping van het gebouw.