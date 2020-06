In Nootdorp (Zuid-Holland) is dinsdagmiddag brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de ’s Gravenweg. De politie vermoedt dat de brand, waarbij niemand gewond raakte, is ontstaan in een drugslaboratorium in het gebouw. Zodra het vuur is geblust, gaat de recherche het pand in voor nader onderzoek.

De politie heeft twee verdachten aangehouden. Bij de brand komen volgens de veiligheidsregio gevaarlijke stoffen vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.