De politie heeft in Oostvoorne (Zuid-Holland) de provinciale weg N218 in beide richting afgesloten omdat er mogelijk drugsafval op de weg is beland. Vertegenwoordigers van de politie, de veiligheidsregio en de gemeente zijn ter plaatse en onderzoeken de situatie.

Op de locatie, de Zanddijk, zijn twee busjes aangetroffen, met daarin vaten. Het gaat vermoedelijk om drugsafval dat gelekt is, aldus de politie. Het wegdek is verontreinigd, onderzocht wordt om welke stof het gaat.