‘Mogelijk discutabele rol ouders Thijs H.’

De ouders van drievoudig moordverdachte Thijs H. hebben zich „niet altijd even meewerkend opgesteld als het gaat om de waarheidsvinding”. Dat zei de officier van justitie vrijdag tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Maastricht.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er aanwijzingen dat er sporen zijn weggemaakt. De kleding van H. is gewassen, net als de rugtas waarin het vermoedelijke moordwapen zat. Dat mes is ook schoongemaakt.

H. heeft bekend dat hij drie mensen heeft gedood.

Volgens het OM heeft hij echter eerst ontkend en daarna gezegd dat hij „opdracht” had gekregen om mensen te doden, volgens hem gebeurde dat in een psychose. De officier van justitie merkte op dat er op zijn computer zoekopdrachten zijn gevonden als ‘hoe gedraag ik me als een psychopaat’ en ‘hoe leid ik hulpverleners om de tuin’.