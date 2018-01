Mogelijk bom onder kerk in Rotterdam

Onder het altaar van de Rotterdamse H. H. Laurentius en Elisabethkerk, ofwel de kathedraal aan de Mathenesserlaan, ligt waarschijnlijk een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog, meldde het AD zaterdag.

In Rotterdam liggen vermoedelijk nog honderden onontplofte bommen. Op basis van de recente, digitale ‘bommenkaart’ van de gemeente is met name het oude havengebied nog bezaaid met blindgangers. „Veel meer in elk ge- val dan de 35 harde meldingen waarvan we tot nu toe uitgingen”, zegt Joost Martens, adviseur beheer ondergrond van de stad, in het AD.

Behalve het Duitse bombardement uit mei 1940 is de Maasstad nog meer dan 200 keer aangevallen door de geallieerden. Slechts 10 tot 15 procent van de bommen trof doel. Bovendien ging één op de tien bommen niet af, waardoor er nog een waar ondergronds ‘bomtapijt’ moet liggen. De kans is klein dat de bommen spontaan ontploffen.