Mogelijk asbest vrij bij brand Winschoten

Bij een brand in een schuur in het Groningse Winschoten is volgens de brandweer mogelijk asbest vrijgekomen. Dat zou zich kunnen bevinden in het dak van de schuur achter een woning. De brand is inmiddels onder controle.

Er is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om metingen te doen. De omwonenden zijn door de gemeente op de hoogte gebracht.

Bewoners wordt gevraagd om melding te maken wanneer er brokstukjes worden gezien die mogelijk asbest bevatten. De brandweer adviseert er vanaf te blijven en er niet doorheen te lopen.