Mogelijk asbest gedumpt bij station Delfzijl

Een gebied bij het station in het Groningse Delfzijl is vrijdagochtend afgezet nadat er mogelijk asbest is gevonden. De politie onderzoekt de zaak, samen met de gemeente, aldus een politiewoordvoerder. Het station van Delfzijl is nog wel gewoon bereikbaar.

Volgens RTV Noord en het Dagblad van het Noorden blijkt uit een pamflet dat een groep actievoerders tegen windmolens de mogelijke vervuiling opeist. De politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Op het pamflet wordt gesteld dat de asbest aan is komen waaien door toedoen van een bepaald aannemersbedrijf. „Wind-concentratiekampbouwer in Drenthe. Wie dit bedrijf inhuurt zal asbest oogsten”, zo is te lezen op het pamflet. Ook worden nog eens tien bedrijven genoemd die „een windconcentratiekamp faciliteren”, blijkt uit foto’s van het pamflet op de website van de regionale zender.