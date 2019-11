‘Mogelijk ander motief moord broer kroongetuige’

Het motief voor de moord op Reduan B., broer van kroongetuige Nabil B., is mogelijk anders geweest dan tot nu toe wordt aangenomen. Tot dusver is gezegd dat Reduan niets met criminaliteit te maken had. Volgens een verklaring van een verdachte in het grote liquidatieproces Marengo mogen daar vraagtekens bij worden gezet. In de verklaring wordt „geopperd” dat Reduan mogelijk een dubbelleven heeft geleid.

Het Openbaar Ministerie maakte woensdag gewag van het bestaan van deze verklaring, tijdens de strafzaak in hoger beroep tegen Shurandy S. (41). Hij is begin dit jaar veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord. S. weigert iets over opdrachtgevers van de liquidatie te zeggen. Tot dusver is aangenomen dat de moord is gepleegd in opdracht van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Nabil B. is kroongetuige in het proces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is.

Het OM heeft niet gezegd wie de verklaring heeft afgelegd. Andere bronnen zeggen dat het gaat om Mohamed R., een belangrijke verdachte in Marengo. R. heeft eerder ook verklaard dat Nabil B. vanuit zijn cel moordopdrachten heeft gegeven. De politie heeft onderzoek gedaan naar de beweringen en daarvan verslag opgemaakt. De inhoud daarvan is officieel nog niet bekend.