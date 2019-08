Mogelijk 3e deskundige over verwondingen ober

Het hof in Praag overweegt een derde deskundige op te roepen die een oordeel moet vellen over de verwondingen van de ober die vorig jaar door twee Nederlandse broers is toegetakeld. Mogelijk zijn de verwondingen aan het hoofd van de ober veroorzaakt door klappen en schoppen van de broers, mogelijk doordat hij al viel voordat hij gemolesteerd werd. De twee artsen die daar al hun mening over hadden gegeven, werden het dinsdag opnieuw niet met elkaar eens.

Als er een nieuwe deskundige komt, loopt de behandeling van het hoger beroep zeker een maand vertraging op. Het hof denkt daar momenteel over na en beslist later dinsdag wat er gaat gebeuren.

Arash N. en Armin N. werden eerder dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk vijf en zes jaar voor het toebrengen van zwaar letsel bij een ober en wegens ordeverstoring. Ook oordeelde de rechtbank afgelopen april dat ze de komende tien jaar het land niet meer in mogen.

Zowel het Openbaar Ministerie als de broers gingen in beroep tegen de uitspraak.