„Moet je horen, ik heb krullen rond mijn oren”

„Volgende keer niet meer zo lang wachten, hoor”, grapt kapper Piet van der Vliet tegen een klant. Na een pauze van zeven weken is de herenkapper uit Bennekom weer open. Klanten lopen af en aan.

„Van mijn vrouw mocht ik eigenlijk niet komen”, zegt vaste klant Frank terwijl hij in de stoel plaatsneemt. „Ze vindt mijn krullen zo mooi. Vanochtend heeft ze zelfs een foto gemaakt voordat ik hiernaartoe kwam.” Lachend: „Ik vind het niks, ik wil het lekker kort.”

Het is druk deze ochtend bij herenkapper Piet van der Vliet in Bennekom. Vanaf halfacht is Van der Vliet al aan het knippen, gemiddeld 3,5 mannen per uur. Normaal is hij niet op maandag open, maar vandaag is dat anders. „Meteen na de persconferentie van Rutte werd ik overspoeld met berichten en telefoontjes van mensen die een afspraak wilden maken. Op donderdag kreeg ik 250 telefoontjes.”

Om te voldoen aan de vraag werkt hij voorlopig ook op maandag. Met wat aanpassingen; op de deur hangt een protocol, binnen staat de handgel klaar en om de afstand te waarborgen zijn er maximaal twee stoelen bezet van de drie. De middelste blijft leeg.

De kapper draagt geen mondkapje. „Dat is niet verplicht. Al komt er morgen wel een klant die heeft gevraagd of ik er eentje wil opdoen. Geen probleem, dan doe ik dat.”

„Piet, wat ziet het er hier netjes uit”, zegt een klant die binnenkomt. In de afgelopen weken heeft de kapper een nieuwe vloer gelegd en de zaak een frisse verflaag gegeven. Daarnaast ligt er bij hem thuis nu een beregeningssysteem in de tuin. „Je moet je toch bezig houden hé.”

Qua inkomsten viel de periode van zeven weken volgens hem te overbruggen. „Op deze leeftijd moet je dat kunnen handelen. Al moet het ook geen jaar duren.”

Klanten leefden mee; zo maakte iemand 100 euro over en kreeg de kapper veel berichten, zelfs een brief met een gedichtje. „Lieve Piet, vergeet me niet, moet je horen, ik krijg krullen rond mijn oren”, declameert Van der Vliet.

Dan kraakt de deur en roept de plicht weer. Terwijl hij met één hand knipt en met de andere de tondeuse hanteert: „Sommige mensen hebben zichzelf geknipt. Ik zie meteen of het door een kapper is gedaan of dat iemand zelf de schaar heeft gepakt. In dat laatste geval is het vaak zo scheef.” Hoofdschuddend: „Ik hoorde zelfs van iemand die een ongelukje had met de tondeuse, het kammetje schoot eraf. Had hij een hele kale plek in zijn haar.”

Voorlopig is er genoeg te doen. De agenda zit tot Hemelvaartsdag propvol en de telefoon staat nog steeds roodgloeiend. Van der Vliet heeft de lijn doorgeschakeld naar zijn huisnummer. Terwijl hij aan het knippen is, neemt zijn vrouw de telefoon op. „Ik hoorde net dat ze zo wordt platgebeld dat ze amper een hap kan doorslikken voor de telefoon weer gaat. Gelukkig werken we vanaf morgen met z’n tweeën.”