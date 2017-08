Moerdijkbrug nog steeds dicht voor treinen

De Moerdijkbrug, de belangrijke noord-zuidverbinding over het Hollandsch Diep, is zaterdag nog steeds dicht voor het treinverkeer. De brug zou zaterdagochtend opengesteld worden voor het treinverkeer na drie weken dicht te zijn geweest voor werkzaamheden. Een woordvoerder van ProRail zei dat er zaterdag bij de aansluiting van de bekabeling een storing is opgetreden in de elektronica.

Volgens hem betreft het „een soort kinderziekte” en wordt er met man en macht gewerkt om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

De spoorconstructie van de ruim zestig jaar oude spoorbrug moest worden vernieuwd, waarbij onder meer oude spoorstaven moesten worden vervangen. De nieuwe spoorstaven zijn langer dan de oude. Hierdoor zijn er minder verbindingspunten en dus minder zwakke schakels die de kans op storingen vergroten.

Het spoor op de brug werd in 2003 ook al eens vervangen. Tussen 2014 en 2015 had groot onderhoud plaats aan de constructie, maar dat werd niet goed uitgevoerd. Er ontstonden haarscheurtjes. Vorig jaar vonden daarom spoedreparaties plaats, met veel hinder voor reizigers en het goederenvervoer. Dagelijks gaan 75.000 treinpassagiers de brug over en passeren er gemiddeld 75 goederentreinen.

Er zijn drie Moerdijkbruggen over het Hollandsch Diep: de brug voor het wegverkeer (uit 1978), de spoorburg (1955) en de spoorburg voor hogesnelheidstreinen (2005). De eerste spoorbrug dateerde van 1872 en werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers grotendeels vernield.