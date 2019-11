Moeizame zoektocht Oosterbeekse donorkinderen

Mensen die in de jaren zeventig en tachtig verwekt zijn in een vruchtbaarheidskliniek in Oosterbeek, stuiten op grote problemen bij het zoeken naar hun biologische vader doordat er helemaal geen administratie meer te vinden is. Ze vragen betrokken ouders om hun kinderen duidelijkheid te geven over hun herkomst, want die is veelal geheimgehouden, en de donoren van de Oosterbeekse kliniek om zich kenbaar te maken. Er zijn mogelijk honderden kinderen verwekt.

Een van de donoren, een nu 82-jarige Oosterbeker, zou volgens de overlevering zelfs 150 kinderen kunnen hebben, zegt een van de kinderen van de wensouders die destijds in Oosterbeek te rade gingen, de in 1984 geboren Chantal van Essen, na een bericht in De Gelderlander. Inmiddels hebben zich circa veertig kinderen gemeld bij een speciale en besloten Facebook-groep, maar mensen kunnen volgens haar ook contact zoeken via de Stichting Donorkind en de Stichting Fiom voor afstammingsvragen.

De kliniek werd in 1972 geopend door een gepensioneerde arts (1906-2001). Het laatst bekende kind dat er is verwekt werd waarschijnlijk geboren in 1987. Met de eventuele enige donor voor 150 kinderen werd destijds nog geen regel overtreden. Inmiddels wordt de richtlijn gegeven dat er van één donor in maximaal twaalf gezinnen een kind mag komen, maar die gold nog niet toen de kliniek aan de Oosterbeekse Utrechtseweg operationeel werd.