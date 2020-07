Moederbedrijf Connexxion waarschuwt voor banenverlies

Transdev, het moederbedrijf van ov-bedrijven als Connexxion en Hermes, waarschuwt voor banenverlies door de coronacrisis. In een brief aan werknemers schrijft topman Pier Eringa dat door aanhoudend lage reizigersaantallen in het uiterste geval moet worden gesneden in het aantal diensten en banen.

Sinds 1 juli is het openbaar vervoer, na beperkingen in de voorgaande maanden, weer toegankelijk voor niet-noodzakelijke reizen. Toch rekenen vervoersbedrijven eind dit jaar op reizigersaantallen die 30 procent lager liggen dan vóór de coronacrisis. Dat komt doordat minder studenten of werknemers de bus pakken, nu veel onderwijs en werk op afstand gebeurt. Ook hebben veel mensen weerstand tegen reizen in het ov in coronatijd, waarbij een mondkapje verplicht is.

Bij die lage aantallen houdt de Nederlandse tak van Transdev rekening met een min van 20 tot 30 miljoen euro onder de streep, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van De Telegraaf. Tegelijkertijd houdt de overheidssteun ter waarde van 1,5 miljard euro voor Nederlandse ov-bedrijven per 1 januari op.

Eringa stelt in zijn brief dat er nu nog veel onduidelijk is over verdere compensatie of reizigersaantallen. Tegelijkertijd wil hij deze zomer al goede afspraken met provincies, het Rijk en vervoerregio’s over de dienstregeling in 2021. „We kunnen niet zoals ‘voor corona’ blijven rijden als de reizigersaantallen en -ritten, en daarmee onze inkomsten, achterblijven”, stelt hij. Een kleiner aanbod aan vervoersdiensten „betekent ook dat we rekening moeten houden met het inkrimpen van het aantal arbeidsplaatsen, in de uitvoering en de ondersteuning”.

Transdev, dat naast busvervoer ook taxidiensten voor onderwijs en de zorg verleent, had begin dit jaar een kleine 6500 medewerkers in dienst. Hoe groot het banenverlies is waarmee wordt gerekend, kon een woordvoerster nog niet zeggen.