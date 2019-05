Moeder vrijgesproken van uitbuiten kinderen

Een 37-jarige vrouw uit Spanje is vrijgesproken van het willen uitbuiten van haar twee kinderen van 13 en 16 jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) had de vrouw ervan beschuldigd dat ze de kinderen naar Nederland had gehaald om ze in een vleesverwerkende fabriek te laten werken. Maar de rechtbank in Zwolle oordeelt maandag dat er geen bewijs is voor deze beschuldiging van mensenhandel.

De zaak ging rollen toen de vrouw haar kinderen wilde inschrijven bij de gemeente Nijmegen. Daar bleek dat de identiteitspapieren vals waren. De zoon was geen 18 maar 13 jaar en de dochter was geen 23 maar pas 16 jaar oud. De moeder is inmiddels wel voor identiteitsfraude veroordeeld.

De rechtbank acht in deze strafzaak niet aangetoond dat de vrouw de bedoeling had om haar kinderen uit te buiten en ook niet dat zij hun had gevraagd of had gedwongen om in de fabriek te werken.