„Moeder verdachte wist van dood Van Seggeren”

De 34-jarige Jessica B. die verdacht wordt van het vermoorden van Tjeerd van Seggeren kan niet verklaren hoe haar moeder van de dood wist voordat het lichaam was gevonden. Dat zei ze donderdag in de rechtbank in Leeuwarden tijdens de tweede zittingsdag van de strafzaak tegen haar.

B. en Van Seggeren hadden een gespannen en gewelddadig huwelijk. B. zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) bij de moord hulp hebben gehad van een nog onbekend persoon.

Het lichaam werd op 9 juli 2017 rond 10.30 uur gevonden in een weiland bij Zwaagwesteinde. De in Duitsland woonachtige moeder van B. had echter een paar uur eerder tegen een buurvrouw gezegd dat haar schoonzoon dood was, verklaarde de buurvrouw eerder.

De rechtbank noemt dat opmerkelijk. Pas in de loop van de middag van 9 juli was er telefooncontact tussen B. en haar familie in Duitsland. Daarnaast is uit zendmastgegevens gebleken dat de telefoon van de moeder op 8 juli in Nederland was en ’s avonds uitging. "Ik weet van niks", aldus B. "Ze heeft tegen mij gezegd dat ze niet in Nederland is geweest."

B.’s moeder werd in augustus 2018 aangehouden. Zij kwam na enkele dagen weer vrij, maar geldt nog wel als verdachte.