Moeder Sharleyne vrijuit in mishandelingszaak

De moeder van Sharleyne, het 8-jarige meisje dat in juni 2015 om het leven kwam na een val van een flat in Hoogeveen, is vrijdag door de politierechter in Leeuwarden vrijgesproken van de mishandeling van een vrouw drie jaar geleden.

Het slachtoffer is een kennis van de voormalige buurman van de moeder, Hélène J. (39). J. zou op 19 juni 2016 in beschonken toestand bij de woning van de buurman hebben geroepen dat hij niet met de pers had moeten praten over de dood van Sharleyne.

De kennis probeerde naar eigen zeggen de boel te sussen. Vervolgens zou ze zijn geschopt, geslagen en gekrabd. J. stelde in de rechtbank dat ze alleen geleende kleding wilde terugbrengen naar de buurman. De kennis riep toen „vieze moordenaar”.

De rechtbank vindt het bewijs niet overtuigend. Ook plaatst de rechter vraagtekens bij de verklaringen van de buurman en zijn kennis. De buurman zegt niets te hebben meegekregen van de mishandeling. Hij had destijds wel een blauwe plek op de arm van de kennis waargenomen. De rechter acht het onwaarschijnlijk dat die zo snel na een mishandeling te zien zou zijn geweest.

J. werd in juli 2018 vrijgesproken van het doden van Sharleyne. De verdenking was dat ze haar dochter had gewurgd en over de balustrade van de tiende verdieping zou hebben gegooid. De zaak loopt nog in hoger beroep. J. heeft altijd ontkend. Ze wilde vrijdag bij de politierechter niet zeggen waar ze nu verblijft. Ze zei wel dat ze nu „op een veilige plek” woont. In Hoogeveen zou ze verschillende malen in elkaar zijn geslagen.

Volgens het Openbaar Ministerie is J. wel schuldig, maar de officier van justitie eiste geen straf omdat het een oude zaak betreft.