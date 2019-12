Moeder Papenheim boos en zeer teleurgesteld

De moeder van de vermoorde Amerikaanse studente Sarah Papenheim is zeer teleurgesteld in het Nederlandse rechtssysteem. De zes jaar celstraf en tbs voor verdachte Joël S. is volgens haar geen gerechtigheid. „Ik vind dit onacceptabel. In de Verenigde Staten zou hij de doodstraf of levenslang hebben gekregen”, zei Donee Odegaard woensdag boos voor de vele camera’s na de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam.

Odegaard hekelde dat de straf zo laag is, alleen maar omdat S. psychisch ziek is. „Hij heeft míj een geestelijke stoornis opgeleverd”, zei ze. Ze rekende voor dat S. straks na aftrek van voorarrest niet eens vier jaar vastzit en dan tbs krijgt. Ze wees ook op de volgens haar veel hogere straffen die worden opgelegd bij schietpartijen in Amsterdam, zelfs als iemand daarbij slechts gewond raakt.

De rechtbank wees de vorderingen van de ouders toe. Odegaard ontvangt 67.000 euro, waarvan ongeveer de helft voor shockschade.