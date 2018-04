Moeder overleden baby Rotterdam opgepakt

De moeder van het kind dat woensdag in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam-West dood werd gevonden is aangehouden. De politie verdenkt de 33-jarige vrouw van betrokkenheid bij de dood van het zeven maanden oude jongetje. „De doodsoorzaak van het kindje is nog onbekend”, aldus de politie, die verder gaat met het onderzoek.

De Telegraaf meldde dat de ouders van de baby aanwezig waren in de woning toen de baby om het leven kwam. De vader zou zich hebben gemeld bij de politie en naar het bureau zijn meegegaan voor een verklaring, stelde het AD. De politie wilde hier woensdagmiddag niks over zeggen.