Moeder mishandelde baby wijst naar vriend

Volgens een vrouw uit Hengelo die samen met haar vriend wordt verdacht van dodelijke mishandeling van haar 14 maanden oude baby, heeft haar vriend dit in zijn eentje op zijn geweten. Dit kwam maandag naar voren bij de behandeling van de zaak bij de rechtbank in Almelo.

Op 12 oktober 2017 overleed het meisje, Xaja, in het ziekenhuis in Hengelo, nadat artsen ruim een uur geprobeerd hadden haar leven te redden. Het kind bleek zwaar te zijn mishandeld: er werden 39 bloeduitstortingen, inwendige bloedingen en sporen van verwurging geconstateerd, plus een grote hoeveelheid amfetamine in het hartbloed. Er konden wel vijf doodsoorzaken zijn. Al gauw werden de 23-jarige moeder en haar 36-jarige vriend als verdachten opgepakt.

De moeder barstte tijdens de zitting geregeld in snikken uit. Ze verklaarde niets van mishandelingen te hebben gemerkt en zou slechts een enkele blauwe plek hebben geconstateerd. Maandagmiddag ondervragen de rechters de vriend.