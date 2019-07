Moeder krijgt gelijk in zaak tegen fiscus

De Belastingdienst heeft ten onrechte de kinderopvangtoeslag stilgezet van een jonge moeder uit Rotterdam. Dat heeft de rechtbank in die stad bepaald. De fiscus moet haar een schadevergoeding betalen. Voorlopig krijgt ze een voorschot, omdat het precieze schadebedrag nog moet worden vastgesteld.

De vrouw had een zaak tegen de Belastingdienst aangespannen, omdat ze door het mislopen van de toeslagen schulden had opgebouwd en langer over haar studie had gedaan.

Kort voor het begin van de zitting op 8 juli besliste de Belastingdienst al dat de vrouw een groot deel van de betwiste toeslag toch zou krijgen. Desondanks zette ze de rechtszaak door. Ze wilde helderheid over de gang van zaken en over een schadevergoeding.

Om de kinderopvangtoeslagen is momenteel veel te doen. Gebleken is dat de fiscus in honderden gevallen de uitkering ten onrechte heeft stopgezet, met name bij ouders die gebruik maakten van diensten van een gastouderbureau dat werd verdacht van malversaties. De afhandeling van hun bezwaren werd getraineerd, erkende staatssecretaris Menno Snel onlangs.