Moeder krijgt 12 jaar voor kindermoorden

Een 39-jarige Apeldoornse vrouw is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel voor de moord op haar 8-jarige zoontje en 6-jarige dochtertje. Aurélie V. sneed op 2 oktober 2013 de keel van beide kinderen door en probeerde zichzelf daarna van het leven te beroven. Ze had daarvoor de gordijnen dicht en de deur op slot gedaan en een afscheidsbrief geschreven.

Volgens de advocaten was de vrouw tot haar daad gekomen onder invloed van het antidepressivum paroxetine. Het gerechtshof vindt het verband tussen het gebruik van dat medicijn en de moorden niet aangetoond. Als zij echt een delier of een psychose door medicijnen zou hebben gehad, zou die door artsen van de eerste hulp bij haar herkend zijn, aldus het hof. De vrouw kwam op de eerste hulp terecht door haar zelfmoordpoging.

Eerder legde de rechtbank de Apeldoornse 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging op. De aanklager had 14 jaar celstraf geëist en ging in beroep bij het gerechtshof. Het OM kwam in de beroepszaak met een eis van 12 jaar gevangenisstraf die door het hof werd overgenomen. Het hof overwoog daarbij dat tbs hier niet op zijn plaats is omdat de vrouw geen gevaar is voor de maatschappij. De vrouw is alleen nog een gevaar voor zichzelf, meent het hof.