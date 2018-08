Moeder Hugo Borst overleden

De moeder van schrijver en AD-columnist Hugo Borst is overleden. Moeder Borst, die aan alzheimer leed, was onderwerp van de kroniek ‘Mijn ma’, die Hugo Borst sinds 2015 elke zaterdag bijhield in het AD-magazine. Ze was 89 jaar oud en overleed in het verpleeghuis waar ze woonde.

Mede door de gang van zaken in zijn moeders verpleeghuis die Borst beschreef, kwam een beweging op gang voor betere zorg in verpleeghuizen. De schrijver stelde zelf, samen met onderzoeker Carin Gaemers, het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ op. Het kreeg meer dan 100.000 steunbetuigingen en leidde ertoe dat het kabinet 2,1 miljard euro aan extra geld voor verpleeghuiszorg beschikbaar stelde. Een deel van die investeringen wordt mogelijk weer teruggedraaid.