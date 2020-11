Moeder: gewelddadige ontvoering heeft ons leven compleet verwoest

De gewelddadige ontvoering van een moeder en haar twee kinderen tijdens de jaarwisseling heeft het leven van het gezin compleet verwoest. „We zijn kapot”, aldus de moeder in een slachtofferverklaring die haar advocaat Richard Korver maandag voorlas in de rechtbank in Amsterdam. Daar staan zes verdachten terecht, onder wie rapper Joey AK.

De vrouw en haar kinderen van drie en zeven jaar oud werden op 31 december vanuit Amsterdam-Noord ontvoerd en meegenomen naar een woning in Almere. Daar zou de moeder ernstig zijn mishandeld. Ze zou met een pistool tegen haar hoofd en knie zijn geslagen en overgoten met kokend water. Haar kinderen waren op dat moment elders in de woning. De politie wist ze op 1 januari te bevrijden. Bij de verdachten zijn in totaal vijf vuurwapens en ongeveer 200.000 euro aan contant geld gevonden en in beslag genomen.

Het slachtoffer is niet aanwezig bij het meerdaagse proces. Korver vertelde de rechtbank dat haar veiligheid in het geding is en dat zij tijdens de ontvoering meermalen voor haar eigen leven vreesde, terwijl Nederland oud en nieuw vierde. De moeder en kinderen kampen met een posttraumatische stressstoornis. „Ik sta in de overlevingsstand, vooral voor mijn kinderen”, schreef de moeder in haar verklaring. Haar kinderen hebben last van nachtmerries en hebben psychologische behandeling nodig. „Mijn oudste dochter trekt het niet en woont niet meer thuis. De jongste is bang, voor de politie en bang voor het onbekende.”

Joey AK, een alias van Joël H. (23), en de andere verdachten ontkennen dat ze de vrouw hebben ontvoerd. Ze zeggen dat de vrouw op eigen verzoek meeging naar Almere om een conflict over een vermissing van een groot geldbedrag uit te praten. Een van hen, Sydneyson B. (20), erkent wel dat hij gewapend was en de vrouw in de woning tot bloedens toe heeft geslagen. „Ze begon Joey zwart te maken. Ze duwde mij, toen heb ik haar klappen gegeven”, verklaarde B. tegenover de rechtbank. „Toen ik haar geslagen heb, heb ik geen vuurwapen gebruikt. Ik had wel een vuurwapen bij me. Dat viel in het bloed.” Joey AK ontkent dat hij bij het geweld aanwezig was.

De vrouw heeft verklaard dat de mannen haar ervan verdenken dat ze geld van de rapper, verdiensten die hij cash bewaarde, had gestolen. Joey AK wordt verdacht van witwassen, maar ontkent dat het vermiste geldbedrag van hem was.

Dinsdag komen de strafeisen aan de orde in het requisitoir van de officier van justitie en houden ook de advocaten hun pleidooien.