Moeder en vriend ontkennen mishandeling baby

Een vrouw en haar vriend uit Hengelo, die worden verdacht van gezamenlijke doodslag op haar veertien maanden oude baby, ontkennen beiden dat ze het kind dusdanig hebben mishandeld dat het is overleden. Dit bleek maandag bij de behandeling van de zaak bij de rechtbank in Almelo.

Op 12 oktober 2017 overleed het meisje, Xaja, in het ziekenhuis in Hengelo, nadat artsen ruim een uur geprobeerd hadden haar leven te redden. Het kind bleek zwaar te zijn mishandeld: er werden 39 bloeduitstortingen, inwendige bloedingen en sporen van verwurging geconstateerd, plus een grote hoeveelheid amfetamine in het hartbloed. Er konden wel vijf doodsoorzaken zijn. De vriend was die ochtend alleen thuis geweest met het kind.

Op veel vragen tijdens de zitting bleven de 23-jarige moeder en haar 36-jarige vriend een duidelijk antwoord schuldig. Ze hadden naar eigen zeggen zelf slechts een enkele maal een blauwe plek waargenomen, terwijl de biologische vader wel had gezien dat het kind verwondingen had toen ze bij hem logeerde. In het bloed van de vriend werd ook amfetamine aangetroffen.

Dinsdagochtend maakt het Openbaar Ministerie bekend of het de twee schuldig acht en welke straffen het opgelegd wil zien.