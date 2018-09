„Moeder en partner zetten zelfmoord in scène”

Niet alleen de moeder, maar ook de stiefvader heeft een grote rol gespeeld bij het overlijden van Joëlle in 2012. Aanvankelijk werd gedacht dat de 29-jarige vrouw zelfmoord had gepleegd, maar het Openbaar Ministerie denkt nu dat ze is gedood door Linda H. en Leonard (Leo) den H.

Opgraving van haar lichaam afgelopen zomer, waarin een naar nu blijkt door stiefvader in China besteld euthanasiemiddel werd gevonden, versterkt die verdenking. Dat bleek donderdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Rotterdam.

H. zit momenteel vast sinds de arrestatie begin dit jaar. Haar partner Den H. is al enige tijd op vrije voeten, maar het OM vindt dat hij weer terug de gevangenis in moet. „In eerste instantie werd gedacht dat Den H. werd gebruikt door moeder. Hij hield Joëlle vast, terwijl moeder het middel toediende. Maar zijn rol blijkt nu groter dan aanvankelijk gedacht”, aldus de officier van justitie. Zo bestelde niet moeder, maar hij het zelfmoordmiddel.

De rechtbank oordeelde echter dat Den H. niet terug de cel in hoeft. Wel moet hij tijdens de volgende zitting aanwezig zijn. Donderdag was hij er niet, omdat het volgens zijn advocaat voor hem lastig is om de twee uur durende reis naar Rotterdam te maken.

H. (59) en Den H. (64) werden aangehouden nadat een coldcaseteam een onderzoek was begonnen naar de dood van H.’s andere dochter Thirza. Deze eveneens 29-jarige Thirza pleegde in 2016 ogenschijnlijk zelfmoord. Dat gebeurde nadat zij als patiënt in het evangelische zorgcentrum Jedidja in Meerkerk (Zuid-Holland) jarenlang was misbruikt door de eigenaar. Haar dood is nog niet opgehelderd. Door dit onderzoek werden ook vraagtekens gezet bij de zelfmoord van haar zus een aantal jaar daarvoor, waarover de zaak in de Rotterdamse rechtbank nu gaat.

De ontucht met Thirza vond plaats terwijl Linda H. werkte bij Jedidja. Eigenaar Aaldert van E. van het omstreden zorgcentrum is dit jaar veroordeeld voor het misbruik. Eerder werd hij al in vergelijkbare ontuchtzaken met patiënten veroordeeld. Deze zaken lopen nog in hoger beroep.

Wanneer de rechtszaak over de dood van Joëlle verdergaat, is nog niet duidelijk.