Moeder en kind vluchten naar dak na ruzie

Een 22-jarige vrouw is met haar 4-jarige zoontje naar het dak van haar woning gevlucht uit angst voor haar ex-vriend die haar bedreigde. De 28-jarige man zou haar en ook het kind hebben geslagen. De verdachte is aangehouden.

De vrouw had de relatie zes maanden geleden verbroken, maar toch kwam de man zondag weer langs. Er ontstond een ruzie waarbij de vrouw met haar kind wilde vluchten. Omdat de man de voordeur en balkondeur had afgesloten, is ze via een raam het puntdak opgeklommen. Daar wist ze de aandacht te trekken van buurtbewoners die de politie belden.