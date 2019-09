Een moeder en een kind zijn zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt door een brand in Brunssum. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen, aldus de politie. Moeder en kind zijn vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak rond 13.30 uur door nog onbekende oorzaak uit in de flat aan de Prinses Margrietstraat in de Limburgse stad. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak.