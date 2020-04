Bij een aanrijding plaats tussen een personenauto en een fiets op de Rijksweg in Reuver zijn een moeder en haar kind ernstig gewond geraakt. Beide slachtoffers zaten op de fiets. Ze zijn per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen vervoerd.

De bestuurder van de auto is door de politie gehoord. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.