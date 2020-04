Moeder dode baby Haaksbergen voorlopig vast

De 30-jarige moeder van de dode baby in Haaksbergen blijft de komende twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald. Het Openbaar Ministerie beschouwt de vader van de dode baby in Haaksbergen niet langer als verdachte, meldt het Openbaar Ministerie.

De vrouw werd dinsdag opgepakt. Het OM merkte de vader ook als verdachte aan, maar zette hem niet vast.

Het paar meldde zich op 12 april bij het ziekenhuis in Enschede met het dode kindje. Medewerkers van het ziekenhuis schakelden de politie in. Die doorzocht dagenlang het huis en de omgeving in de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen.

Op het lichaam van de baby is sectie verricht. Het onderzoek zal naar verwachting nog enige tijd voortduren.