Moeder dode baby Haaksbergen aangehouden, partner ook verdacht

Een 30-jarige vrouw uit Haaksbergen is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar pasgeboren baby. Ook haar partner, die waarschijnlijk de vader van het kindje is, geldt als verdachte. Hij is voorlopig nog op vrije voeten, bevestigt een woordvoerster van de politie berichtgeving van RTV Oost. Over de doodsoorzaak van het kind wil de politie nog niks zeggen.

Het paar meldde zich op 12 april bij het ziekenhuis in Enschede met het dode kindje. Medewerkers van het ziekenhuis schakelden de politie in. Die doorzocht dagenlang het huis en de omgeving in de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen. De omgeving is volgens de politie nu weer toegankelijk, maar in het huis wordt nog steeds forensisch onderzoek gedaan.

Op het lichaam van de baby is sectie verricht. De uitslag daarvan is bekend, maar de politie wil er vanwege de gevoeligheid van het onderzoek niks over zeggen. Het onderzoek zal naar verwachting nog enige tijd voortduren.