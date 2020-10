Moeder die pasgeboren baby doodde nader onderzocht

Een 30-jarige vrouw uit Haaksbergen die ervan wordt verdacht dat ze haar pasgeboren baby heeft vermoord, moet nader worden onderzocht. De rechtbank in Almelo besloot daar maandag toe op verzoek van het Openbaar Ministerie en de verdediging. Zo moet onder meer een deskundige op het gebied van neonaticide (doding van pasgeborenen) worden geraadpleegd.

Volgens het OM is uit het onderzoek al wel naar voren gekomen dat Linde de W. haar pasgeboren baby Ivo met de ceintuur van haar badjas heeft gewurgd. Verstikking als gevolg van een navelstrang om de hals kan worden uitgesloten, bleek al eerder.

De W. meldde zich in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 april dit jaar, samen met haar man en de dode baby bij het ziekenhuis in Enschede. Vanwege de mysterieuze omstandigheden alarmeerden de artsen de politie. De vrouw werd al snel als enige verdachte gezien. Haar man was niet bij de dood van de baby betrokken, hij was ook niet bij de bevalling aanwezig geweest

De W. heeft verklaard dat ze niet wist dat ze zwanger was. De politie heeft in de woning echter wel een gebruikte zwangerschapstest aangetroffen. De uitslag daarvan viel echter niet meer af te lezen.

Ruim twee jaar geleden was De W. ook zwanger, toen beviel ze van een doodgeboren baby. Ook die keer had ze naar eigen zeggen niet in de gaten dat ze zwanger was.

Op 11 januari is de volgende voorbereidende zitting, daarna zal waarschijnlijk de inhoudelijke behandeling volgen.