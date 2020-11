Moeder die baby in Amsterdam doodde wordt psychisch onderzocht

De 30-jarige moeder die in augustus haar baby zou hebben gedood in haar woning in Amsterdam-Noord, wordt binnenkort psychisch onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Zij gaan bekijken of Chamira E. in een psychose verkeerde toen ze haar baby van nog geen maand oud, thuis aan de Hagenau om het leven bracht. Dat bleek woensdag tijdens een inleidende zitting op de rechtbank in Amsterdam.

De officier van justitie verdenkt de vrouw van moord. E. zou haar baby in augustus met grof geweld hebben gedood. Daarna zou ze het babylichaam in een sporttas hebben gestopt en die in huis hebben verborgen.

Het onderzoek van de politie is nog niet klaar, vertelde de officier van justitie. Zo is onder meer het pathologisch onderzoek nog niet afgerond. De exacte doodsoorzaak van de baby is nog niet bekend. Ook doet de politie nog digitaal onderzoek naar de telefoon en laptop van de moeder. Als alle onderzoeken klaar zijn, wordt ze nogmaals gehoord.

De volgende inleidende zitting is op 19 januari.