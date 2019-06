Moeder bij geboorte tweeling overleden, vader zoekt oppas

Vader Kurt den Brok heeft een oproep op Facebook gedaan voor oppashulp. Zijn vriendin Kim, zeven maanden zwanger, overleed in mei onverwachts. De baby’s werden met een keizersnee geboren, terwijl Kim gereanimeerd werd. De roep om hulp via Facebook is al bijna 4000 keer gedeeld.

Inmiddels zouden zich ook al goede kandidaten hebben gemeld, zegt de Nijmegenaar tegenover De Stentor. De overige dagen zullen beide oma’s voor de kinderen zorgen. Kurt heeft een eigen bedrijf, en wil graag aan het werk blijven om in zijn inkomen te voorzien.

De baby’s maken het naar omstandigheden goed en verblijven nog in het Radboudumc. Kurt verblijft in het logeerhotel Ronald McDonaldhuis.

De oppashulp moet minimaal 21 jaar zijn en krijgt gratis kost en inwoning, plus een vergoeding.