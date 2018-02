Moedeloos na weer een ramkraak op modezaak De Oude Sluis

Weer ravage, weer politie over de vloer, weer veel geregel met de schade-expert. Net als in 2015 was kledingzaak De Oude Sluis in Nieuwegein vrijdag doelwit van ramkrakers. „Tuig is het. Een ander woord heb ik er niet voor.”

Om vier uur vrijdagochtend wordt Rick Ariese (28) gealarmeerd. Onraad in hun kledingwinkel De Oude Sluis, al generaties lang een familiebedrijf. Vanuit Houten spoedt hij zich met zijn vader, net als de politie, naar de zaak. Die staat in Vreeswijk, een wijk met een dorps karakter in Nieuwegein.

Pui

In het holst van de nacht ziet hij dat ramkrakers een Audi A8 in de voorpui van de modewinkel hebben gereden. Net als in 2015. „Ik dacht: niet weer, hè. Je wordt er moedeloos van als zoiets weer gebeurt. Niet zozeer boos, maar bedroefd. Vier generaties hebben kei- en keihard gewerkt om de zaak draaiende te houden. En dan probeert dat tuig –een ander woord heb ik er niet voor– hier spullen weg te halen.”

De ravage in de winkel is fors. De pui moet worden vernieuwd. „De Audi is achteruit de winkel in gereden. Bij het bergen van die auto was even de angst dat de auto de hele pui mee zou nemen. De brandweer is ingeschakeld. Die bekeek de constructie goed en knipte de auto los.” Naast grote averij aan de pui, ontstond ook schade aan de collectie. „Door rondvliegend glas ging kleding kapot.”

Rookkanonnen

Van de daders ontbreekt vooralsnog ieder spoor. „De gebruikte auto is gestolen, net als de kentekenplaten.”

Waarom de criminelen het op een kledingzaak hebben voorzien? „Wij verkopen kleding in het hogere, duurdere segment. Vaak gaat het dan om Italiaanse merken.”

Geluk bij een ongeluk is dat de criminelen zonder buit zijn vertrokken, vertelt Ariese, die op zaterdag meehelpt in de zaak en woord voert namens de familie. „Onder meer doordat rookkanonnen in werking traden, konden de dieven niets meenemen.”

Inbraken

Toen ramkrakers in 2015 in de modezaak in Nieuwegein toesloegen, namen ze wel kleding mee. „Honderden stuks. Denk aan jassen, broeken, schoenen, truien en colberts.”

De afgelopen drie jaar sloegen onverlaten vaker toe. „We kregen ook te maken met een drietal inbraken. Dan werd er bijvoorbeeld een etalageruit ingeslagen en een enkel kledingstuk meegenomen.”

Ondanks al die tegenslag gaat de familie niet bij de pakken neergezetten, benadrukt Ariese. „Nee, wij gooien het bijltje er niet bij neer. We laten ons niet uit het veld slaan. Daarvoor hebben we te veel passie. Ik merkte dat vrijdagmorgen ook weer. Eerst liep ik een halfuur te balen. Toen dacht ik: koppie omhoog, we moeten de zaak draaiend houden. En om halftien vrijdagmorgen konden klanten weer bij ons terecht.”

Bloemen

Dat de familie vrijdag van allerlei kanten werd bemoedigd, doet Ariese goed. „We zijn overladen met bloemen, belletjes, appjes. Niet alleen leveranciers, collega-winkeliers, familie en vrienden, ook onze klanten steken onze een hart onder de riem.”

Er mag dan vrijdagmorgen niks zijn gestolen, de ramkraak brengt veel geregel met zich mee, geeft hij aan. „Denk aan het overleg met de verzekeraar en de schade-expert.”

Palen

Of het geplaagde bedrijf extra veiligheidsmaatregelen neemt? „Dat is nog niet duidelijk”, zegt Ariese. „Misschien zullen we palen voor de winkeldeur moeten plaatsen. Dat soort maatregelen onderzoeken we nog in overleg met bijvoorbeeld de verzekeraar.”

De afgelopen tijd richtten ramkrakers vaker het vizier op modezaken. Begin dit jaar sloegen criminelen toe in een kledingwinkel in Amsterdam. Daarbij zouden meerdere dure jassen zijn buitgemaakt. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan.

Vorig najaar waren modezaken in Veenendaal en Alphen aan den Rijn doelwit.