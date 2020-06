Modieus met een stukje stof

Rood, roze of knalgeel, gemaakt van een oude sok of voorzien van een inspirerende tekst. Als je dan toch een mondkapje moet dragen, waarom niet in stijl, zo lijken veel mensen te denken. Op straat zijn ze in alle soorten en maten te zien.

In Nederland is het dragen van een mondkapje op straat niet verplicht, maar wel in het ov. Voor wie de standaard blauwe, witte en mintgroene exemplaren zat is, is er goed nieuws: er zijn webshops die „modieuze” alternatieven aanbieden. Voorzien van een panterprint, oranje bloemen of grote rode stippen.

Zelf maken is ook een optie. Op YouTube zijn veel instructievideo’s te vinden. Zo blijkt het mogelijk een kapje te fabriceren van keukenpapier of T-shirts, met een filter van stofzuigerzakken of papieren zakdoeken. Het valt te bezien hoe veilig zo’n exemplaar is, maar volgens het RIVM beschermen niet-medische mondkapjes de drager sowieso „maar zeer beperkt”. Het gaat er vooral om dat de drager, als die besmet is, het virus minder makkelijk verspreidt naar anderen.

Voor wie weinig te besteden heeft, biedt de gemeente Rotterdam gratis mondkapjes aan. Ook internationaal is de overheid vrijgevig; zo kregen inwoners van het Belgische Aalst allemaal een mondkapje. Helaas bleken deze weinig effectief; ze zijn veel te groot. „Beschermt mond en neus, maar je loopt overal tegenaan”, schreef iemand op sociale media. Een ander: „Ik denk dat politici met een grote mond model hebben gestaan voor dit kapje.”