Model van zelfmoordcabine gewoon te zien tijdens uitvaartbeurs

Het showen van een model van een zelfmoordcabine tijdens de Uitvaartbeurs Amsterdam, die zaterdag in de Westerkerk wordt gehouden, gaat gewoon door.

Dat meldde een organisator van de beurs, Peter van Schaik, vrijdag desgevraagd. De Uitvaartbeurs heeft de Australische voorvechter van euthanasie dr. Philip Nitschke gevraagd om een model van zijn zelfmoordkist, de Sarco, ter beschikking te stellen. „Het is een exponent van het debat over het levenseinde”, aldus Van Schaik.

Keuze

De Sarco is bedoeld als een via een 3D-printer zelf te fabriceren kist. De gebruiker zou na het intoetsen van een pincode erin kunnen gaan liggen en krijgt dan de vraag te zien of hij wil sterven. Als hij op ”ja” drukt, sluit de kist zich en wordt deze gevuld met stikstof, waardoor de gebruiker na maximaal vijf minuten overlijdt.

Van Schaik is niet bang dat het openbaar ministerie een strafrechtelijk onderzoek instelt naar het exposeren van het model. Zowel hulp bij zelfdoding is in Nederland strafbaar, evenals het verschaffen van middelen ervoor. Van Schaik: „Het is geen commercieel product dat wordt gepresenteerd door een bedrijf met folders, prijslijsten en vertegenwoordigers. Wij willen hiermee de discussie aanzwengelen.”

Aanscherping strafrecht

SGP-leider Kees van der Staaij zei vrijdag desgevraagd dat de wetsartikelen over de strafbaarstelling van het verschaffen van informatie over zelfdoding wat hem betreft moet worden aangescherpt. Ook vindt hij dat de uitleg die justitie eraan geeft te beperkt is en een aanscherping verdient. „Er moet nu een rechtstreeks verband tussen de zelfmoord en de informatie erover zijn vastgesteld, en dat is lastig te bewijzen.”

Van der Staaij stelde vorige week al samen met ChristenUnie-Kamerleden Dik en Voordewind Kamervragen over de kwestie. Deze waren gericht op het voorkomen van suïcide en het tentoonstellen van het model in Rotterdam.