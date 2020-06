Mobiliteitsalliantie: meer thuiswerken en spits mijden

Meer thuiswerken, de spits mijden en versnelde investeringen in verkeersveiligheid. Dat zijn aanbevelingen van de Mobiliteitsalliantie om verkeerschaos te voorkomen als Nederland weer volledig op gang komt na de coronacrisis.

Het verbond van 25 partijen in transport en vervoer biedt donderdag minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) het rapport ‘Hoe houden we Nederland in beweging’ aan. Ze stelt daarin dat het van cruciaal belang is de vraag naar mobiliteit ‘gecontroleerd’ op te starten en het aanbod zoveel mogelijk uit te breiden.

„Alleen op die manier kunnen problemen op de weg en in het openbaar vervoer worden voorkomen en kan een gezonde en veilige reisomgeving worden gewaarborgd”, staat in het rapport.

Nu allerlei sectoren weer opstarten in de 1,5 metereconomie dreigt de mobiliteit van mensen en goederen weer onder grote druk te komen. De verkeersintensiteit ligt volgens het rapport bijna weer op het niveau van voor de crisis. „Hoewel er op dit moment nog nauwelijks files zijn en je in de trein gewoon kunt zitten, kan dit snel veranderen als de maatregelen voor werknemers verder versoepelen en scholieren en studenten vanaf 1 september de lessen weer op locatie volgen”, stelt de alliantie.

De coronacrisis heeft volgens de Mobiliteitsalliantie het vervoer in Nederland veranderd. Forenzen kiezen niet voor de trein of de bus om op hun werk te komen, maar nemen de auto, scooter of fiets en die verschuiving is blijvend. „Voor een gecontroleerde opstart is het daarom nodig om de piekbelasting van de mobiliteitsvraag af te vlakken en alle mogelijke vormen van vervoer - dus ook het openbaar vervoer - zo goed mogelijk te benutten. Om dit te bereiken moeten reizigers zo flexibel mogelijk voor slimme combinaties van vervoermiddelen kunnen kiezen.”