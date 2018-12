„Mobieltjes in klas bieden ook kansen”

Een landelijk verbod op mobieltjes in de klas, zoals in Frankrijk, gaat veel te ver, een smartphone biedt ook pedagogisch-didactische kansen. Dat vindt een op de drie scholen, blijkt uit een peiling van de vereniging voor christelijk onderwijs Verus onder 600 schoolleiders van basis- en middelbare scholen.

Veel ondervraagden geven aan dat ze willen dat hun leerlingen meer contact met elkaar hebben in plaats van online contact. Een verbod op mobieltjes vinden ze daarvoor het verkeerde instrument, want ,,via passende werkvormen kun je ook prima het real life contact stimuleren’.

Een grote meerderheid (85 procent) is het eens met de stelling dat mobieltjes, tablets en notebooks een hulpmiddel zijn bij het leren, terwijl 82 procent vindt dat perioden zonder beeldscherm goed zijn voor het welzijn van de leerlingen.

Op Franse scholen zijn smartphones in de ban gedaan, in Nederland mogen scholen zelf bepalen of mobieltjes wel of niet worden toegelaten.