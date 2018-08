Mobiele politiepost in Johan Huizingalaan

De politie heeft een mobiele politiepost neergezet op de Johan Huizingalaan in Amsterdam. Hoe lang de politiebus daar blijft staan en of de post 24 uur per dag is bemand, kon een woordvoerder niet zeggen.

In de straat ontplofte afgelopen nacht een explosief. Het was al het derde incident in de straat in een paar dagen tijd. Maandagnacht werd een bedrijfspand van een schoonmaakbedrijf beschoten en lag aan de achterkant van het pand een explosief voorwerp op straat. In het weekend werd in die straat ook al een bedrijfspand beschoten. De politie heeft nog geen idee wie er achter zit en is op zoek naar getuigen.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam sprak woensdagmiddag bewoners van de Johan Huizingalaan. Ze praatte met politie en bewoners en met mensen die daadwerkelijk iets hebben gehoord. „Die mensen zijn flink geschrokken”, zegt haar woordvoerder.