Mobiele Eenheid in Groningen paraat

De Mobiele Eenheid is maandagmiddag in Groningen aanwezig om het boerenprotest „ordelijk te laten verlopen”. Dat meldt de politie. „Het openbreken van de deur van het provinciehuis in Groningen gaat te ver”, aldus de politie.

Eerder op de middag drongen boze boeren in de stad het provinciehuis binnen. Ze hebben de deur van het provinciehuis met een tractor eruit geduwd en zijn het gebouw binnengegaan. In het provinciegebouw is gevochten.

In de omgeving van het provinciehuis is een van de demonstranten aangehouden. Hij zou met een tractor zijn ingereden op een van de politiepaarden, zo meldt de politie.