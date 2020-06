MOB: kabinet moet stikstofplannen ingrijpend veranderen

Mobilisation for the Environment (MOB), de milieuorganisatie die vorig jaar met succes het stikstofbeleid van de overheid in de rechtszaal onderuit haalde, is het „geheel eens” met de aanbevelingen die het Adviescollege Stikstofproblematiek aan het kabinet doet. De organisatie juicht het voorstel om harde doelstellingen te formuleren toe.

„Heel duidelijk: de stikstofinput moet omlaag, omdat teveel ervan in het milieu verdwijnt”, aldus MOB. Valentijn Wösten, de raadsman van de organisatie, constateert dat het kabinet de plannen die het eind april bekendmaakte „ingrijpend zal moeten herzien”. Die plannen zijn volgens MOB „boterzacht”, omdat de beoogde vermindering van de stikstofuitstoot die erin staat alleen een streven is en geen verplichting. Dat vindt de commissie-Remkes ook.

Juist een te grote vrijblijvendheid leidde ertoe dat de Raad van State vorig jaar een streep zette door het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Met de huidige kabinetsplannen zou in 2030 de stikstofuitstoot zodanig zijn verminderd, dat in de helft van de beschermde natuurgebieden geen hoeveelheden meer neerdalen die de natuur ernstig schaden. „De rest blijft ook na 2030 ernstig tot zeer ernstig overbelast, met als risico dat die gebieden niet meer te redden zijn”, aldus MOB. De organisatie is blij dat ook Remkes pleit voor een hoger ambitieniveau.

Een ander kabinetsplan waar MOB zich tegen keert, is het verhandelen van vergunningen die stikstofuitstoot toestaan. „Doordat alle eerder verleende vergunningen nu marktwaarde dreigen te krijgen, wordt ondernemers een perverse prikkel gegeven om de vergunde emissies maximaal in stand te houden.” Vergunningenhandel staat oplossing van de stikstofcrisis „ernstig in de weg”, meent de organisatie.