MKB wil zelfde regels voor ongewenste reclame

De regels die gemeenten invoeren om ongewenste reclame tegen te gaan, moeten overal gelijk zijn. Dat bepleit MKB-Nederland, nadat het gerechtshof heeft geoordeeld dat Amsterdam de ja-ja-sticker mag behouden. De ondernemersorganisatie is geen voorstander van deze sticker, maar als hij er dan toch komt, moeten de voorwaarden in alle gemeenten gelijk zijn.

MKB-Nederland wil hierover in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Naast Amsterdam willen meer plaatsen de ja-ja-sticker invoeren om papierverspilling van ongeadresseerd reclamedrukwerk tegen te gaan. Wie deze niet op zijn brievenbus heeft, mag geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer krijgen.

Volgens de organisatie hanteren gemeenten hiervoor hun eigen voorwaarden. Zo wil Utrecht volgens een woordvoerster dat ook huis-aan-huisbladen alleen mogen worden bezorgd als er een ja-ja-sticker op de brievenbus zit. „Dit betekent zeer waarschijnlijk het einde van deze lokale kranten omdat de oplage simpelweg te klein wordt. In Amsterdam blijkt immers dat maar weinig mensen de moeite nemen om een ja-sticker te plakken. En zonder advertenties geen verdienmodel.”

De uitspraak van het hof volgt nadat de reclamebranche in het geweer was gekomen tegen de invoering van de sticker in Amsterdam in januari 2018. De hoofdstad wil hiermee jaarlijks 1,8 miljoen kilo papier besparen. „Ik verwacht dat de uitspraak andere gemeenten aanmoedigt om snel het Amsterdamse voorbeeld te gaan volgen”, zei wethouder Marieke van Doorninck (duurzaamheid).

Inmiddels zit er op 19 procent van de Amsterdamse brievenbussen een ja-ja-sticker, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Voordat deze maatregel werd ingevoerd, kreeg bijna de helft van de Amsterdamse huishoudens ongeadresseerde reclame.