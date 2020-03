Mitrailleur afgevuurd in woonwijk Rotterdam tijdens Nieuwjaar

Tijdens de jaarwisseling heeft in een woonwijk in Rotterdam-Zuid een 28-jarige man een serie schoten in de lucht afgevuurd met een automatisch geweer. Door het knalvuurwerk merkte niemand het geluid van de kogelregen op, maakte de politie dinsdag bekend.

De politie kwam de zaak op het spoor nadat een filmpje van de situatie was aangetroffen op een telefoon. Vorige week maandag werden invallen gedaan in twee woningen in de Beverwaard, in het zuidoosten van Rotterdam. Daarbij werden twee automatische geweren, onder meer een Russische AK47, aangetroffen en bijbehorende munitie. Twee mannen van 19 en 21 jaar werden op die dag aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit.

Verder onderzoek leidde de politie naar de identiteit van de schutter. Die zat al vast voor een ander delict en is nu ook verdachte in deze zaak.

De 21-jarige verdacht is zit nog vast. De 19-jarige man mocht op de dag van aanhouding naar huis, maar blijft wel verdachte. Verboden vuurwapenbezit kan leiden tot een celstraf van maximaal vier jaar.