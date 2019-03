”Mister Oud-Beijerland” organiseerde van alles in zijn dorp

Onvermoeibaar zette Adri de Groot (66) zich ruim 32 jaar lang vrijwillig zich in voor z’n dorp. ”Mister Oud-Beijerland” is z’n eretitel. Het is mooi geweest, hij stopt binnenkort „Ik voel dat het tijd is dat de jongere generatie het overneemt.”

De Groot stond mede aan de basis van allerlei evenementen, zoals de rommelmarkt Kleinwaterlooplein, de Kunst- en boekenmarkt, de Spuidagen, Jaarmarkt, Kerstmarkt, de intocht van Sinterklaas, het Sinthuis en nog veel meer.

Hoe bent u hier ingerold?

„In 1987 was er een vergadering van de winkeliersvereniging. Het winkelhart van Oud-Beijerland bestond toen vijftien jaar. Dat moest worden gevierd. Er werd een activiteitencommissie gevormd.

Iemand stootte me aan: „Joh, doe ook mee.” Eerst vond ik het maar niks, een week later zaten we bij mij thuis te vergaderen en had ik de organisatiedrift me te pakken.”

Wat trok u met name?

„Het is ontzettend leuk om iets te organiseren. Ik ben graag onder de mensen en hou veel van m’n mooie dorp. Oud-Beijerland maakte een grote ontwikkeling door en heeft nu een levendig centrum met een uitgebreid winkelaanbod.

Al die evenementen trokken en trekken veel mensen uit de wijde omgeving aan. Ik ben dankbaar voor wat ik heb mogen doen.”

Wat is het geheim van een goede organisator?

„Het is vooral de kunst om mensen mee te krijgen. Je kunt van alles verzinnen, in je eentje kan je het niet.

Ik voelde me vaak een puzzelaar: hoe leg ik de puzzel? Er moet zo veel worden geregeld. Veel mensen beseffen het niet, maar als een Kerstmarkt ’s avonds laat is afgelopen, moet alles nog worden opgeruimd. En eerst worden opgebouwd. We hebben ’s morgens vroeg wel min 16 graden meegemaakt.

Ik ben dankbaar voor alle fijne contacten, ook met de gemeente. Het verrijkte m’n leven. Zelf was ik altijd erg gecharmeerd van de Kunst- en Boekenmarkt. Daar komt een ander publiek. En ik ben zelf een lezer en liefhebber van kunst.”

Waar bent u trots op?

„Best een beetje trots ben ik op m’n eretitel ”Mister Oud-Beijerland”. En op de gemeentelijke erepenning die ik bij m’n afscheid van de Oranjevereniging in 2017 kreeg, net als het lintje in 1999.”

En nu?

„Oh, ik heb genoeg omhanden. Ik blijf ambtenaar van de Burgerlijke Stand, secretaris van de Historische Vereniging én vrijwilliger op een basisschool. Dat werken met de jeugd is zo leuk, het houdt me jong. Ik hoop van de zon te genieten, te lezen, tentoonstellingen te bezoeken, leuke dingen te doen. Want ik heb al die jaren ook veel moeten laten schieten.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws.