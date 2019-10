Misschien toch zware voertuigen op Malieveld

Bij toekomstige demonstraties in Den Haag mogen misschien toch tractoren en andere zware voertuigen op het Malieveld worden gezet. Waarnemend burgemeester Johan Remkes zet de deur daarvoor op een kier.

Eerder deze week kondigde Den Haag een verbod op het plaatsen van zware voertuigen op het Malieveld aan. Onder een deel van de grasvlakte zit namelijk een parkeergarage. Het dek daarvan kan niet te veel gewicht aan. De meeste tractoren van de demonstrerende boeren waren echter relatief licht, ze wogen 4 tot 8 ton. Een meter tussen elke tractor zou voldoende zijn om het gewicht goed te verdelen, bleek uit onderzoek. Bij zwaardere voertuigen is wat meer tussenruimte nodig.

Bij volgende demonstraties, Veteranendag en andere grote evenementen moeten de organisatoren en de gemeente goed rekening houden met de gewichtsverdeling op het dek van de parkeergarage. „In tegenstelling tot wat in een aantal berichten werd genoemd, betekent het advies nadrukkelijk niet dat er niet meer met zware voertuigen kan worden gedemonstreerd op het Malieveld”, schrijft Remkes in een brief aan de Haagse gemeenteraad. Hij voegt eraan toe dat er ook moet worden gekeken naar andere zaken „bij de beoordeling van demonstraties en evenementen op het Malieveld”.