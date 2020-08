Misleidende verpakkingen zijn Consumentenbond doorn in het oog

Veel fabrikanten van voedingsmiddelen nemen het niet zo nauw met de waarheid en zetten nog steeds aansprekende afbeeldingen en kreten op verpakkingen die nergens op slaan. De juiste informatie over de ingrediënten en de voedingswaarde van een product zijn vaak alleen in kleine lettertjes te lezen op de achterkant van de verpakking.

Dat zegt de Consumentenbond na eigen onderzoek. In de strijd tegen misleidende verpakkingen van voedingsmiddelen is het dweilen met de kraan open, aldus de bond die wil dat de overheid „serieuze stappen neemt om dit bedrog te stoppen.”

„Veel mensen baseren hun keuze voor een bepaald product op de voorkant van de verpakking. Dan kom je vaak bedrogen uit”, zegt directeur Sandra Molenaar van de bond. „Zuivelmerk Almhof bijvoorbeeld verdraait de boel. Het verkoopt kwark waar pas op de achterkant van de verpakking te lezen valt dat het deels yoghurt is.”

„Bij Italiaanse Pangasiusfilet van supermarkt Jumbo springt vooral de aanprijzing ‘verse vis - vismarkt’ in het oog op de voorkant van het bakje. Maar deze Pangasius komt uit Vietnam, is ingevroren geweest en al minstens een maand oud. Dat de vis ontdooid is staat alleen op de achterkant.”

De bond wil dat, liefst in Europees verband, opgetreden wordt tegen misleidende teksten op verpakkingen. „Maar Nederland kan hierin wel het voortouw nemen”, zegt Molenaar. „Als er een afbeelding van een gezond product op staat, bijvoorbeeld fruit, dan moet dat er ook echt inzitten.”