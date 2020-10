Mishandeling buschauffeur om mondkapje voor rechter

Een 43-jarige man, die wordt verdacht van de mishandeling van een buschauffeur in Dongen (Noord-Brabant), dient zich daarvoor donderdag bij de politierechter in Breda te verantwoorden. De man zou op 9 oktober in de bus van Tilburg naar Dongen hebben geweigerd een mondkapje te dragen. Toen de buschauffeur hem daarop aansprak, mishandelde de passagier haar.

De man zou de buschauffeur verschillende keren in het gezicht hebben geslagen. Ze moest per ambulance naar het ziekenhuis, waar ze aan haar verwondingen is behandeld. De verdachte werd op maandag 12 oktober aangehouden voor winkeldiefstal in Tilburg. Een agent herkende hem vervolgens als mogelijke verdachte van de mishandeling.

Onlangs werd ook in Amsterdam een buschauffeur zwaar mishandeld door een passagier, die de toegang tot de bus geweigerd werd omdat hij geen mondkapje droeg. Voor deze mishandeling hield de politie vorige week dinsdag een 38-jarige Amsterdammer aan.

Iedere week worden er 150 incidenten rond mondkapjes geregistreerd in het openbaar vervoer. In de meeste gevallen gaat het om scheldpartijen en spugen. De agressie is vaak gericht tegen het personeel van de ov-bedrijven, maar het gaat ook om incidenten tussen reizigers onderling.