Mishandelde vrouw overleden aan verwondingen

Een 26-jarige vrouw uit Rotterdam, die zaterdag zwaargewond raakte tijdens een ruzie met haar 29-jarige partner, is maandag overleden aan haar verwondingen. Dat laat de politie desgevraagd weten.

De ruzie vond zaterdag plaats in een huis aan de Schammenkamp in Rotterdam. Buren belden de politie vlak voor middernacht. Agenten troffen de gewonde vrouw en haar kinderen aan. Ze werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. In de nacht van zaterdag op zondag meldde de verdachte zich op het politiebureau en werd hij opgepakt.

De kinderen zijn ongedeerd gebleven.